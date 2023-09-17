اليوم السابع
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انهيار عقار خالٍ من السكان في العمرانية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:54 ص
انهيار عقار خالٍ من السكان في العمرانية انهيار عقار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انهار عقار خالٍ من السكان بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن مصرع فتاة تقيم بعقار مجاور نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليها، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار عقار بمنطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنه عقار خالي من السكان تعرض لانهيار، وسقطت أجزاء منه على فتاة تقيم بعقار مجاور، مما أسفر عن مصرعها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤلي محافظة الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

انهيار عقار

العمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث




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