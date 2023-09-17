اليوم.. الحكم على دكتور بكلية الطب ومخرج تليفزيونى بتهمة خطف فتاة

كتب أحمد حسني

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر ومخرج تليفزيوني، لاتهامهما ب خطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهما في تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، خطفا بالاشتراك مع أخر مجهول المجني عليها، بالتحايل الواقع عليها بأن قام المتهم الثاني بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول، وأنه على تواصل مع ساحر سوداني الجنسية بإمكانه إزالة السحر فتواصلت معه، فطلب منها الحضور إلى محل عمله ، وقد أقترنت تلك الجناية بالاعتداء عليها بالتحريض الواقع من كلاً من المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول، قام بانتحال صفة الساحر، وطلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ فى تهديدها بالثعابين وقام بالاعتداء عليها.

كما هددا المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره أربعمائة وخمسون ألف جنيه، بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر.