المغرب: ناجون من الزلزال يوجهون نداء لتوفير الخيام قبل حلول الشتاء.. فيديو

إيمان حنا

لا يزال المضرورن جراء زلزال الحوز بالمغرب يلملمون جراحهم التى تركها الزلزال على أجسادهم التى أضحت فى العراء.

فى هذا السياق طالب الناجون من الزلزال، فى نداء أذاعته وسائل إعلام مغربية، بتوفير الخيام بعد أن عرفت المنطقة توافد مساعدات من مواد غذائية وملابس وأغطية وغيرها.

وأشاروا إلى أن المنطقة مقبلة على فترة البرد والثلوج، بينما تفترش الأسر الأرض وتلتحف السماء ولا تجد ما يقيها.

يذكر أن تقديرات أولية كشف عنها معهد المسح الجيولوجى للولايات المتحدة الأمريكية (USGS)، المختص فى رصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية فى جميع أنحاء العالم، أوضحت أن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تكلف المغرب حوالى 9 مليارات يورو، أى ما يصل إلى 8 % من ناتجه المحلى الإجمالى الخام المسجل فى عام 2022.

ولا تزال السلطات المغربية بصدد إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فضلا عن إجمالى عدد الأسر المعنية بالتعويض الذى أقرته التوجيهات الملكية فى إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، لكن المؤكد أن هذه الكلفة ستكون ذات أثر بالغ على توازنات النمو الاقتصادى العام وأرقام الناتج الإجمالى للبلاد.

وكان الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار فى العام 2022، ما يعنى أن الخسارة التى سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.