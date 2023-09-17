اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:54 م
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المشدد 15 سنة لـ9 متهمين ارتكبوا واقعة سطو مسلح على مخزن أقمشة بالمحلة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:02 م
المشدد 15 سنة لـ9 متهمين ارتكبوا واقعة سطو مسلح على مخزن أقمشة بالمحلة حبس- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، تشكيلا عصابيا مكونا من 9 متهمين ارتكبوا جريمة سطو مسلح على مخزن أقمشة، وقاموا بتوثيق حراس المخزن، وسرقة 7 ملايين جنيه، بالسجن المشدد 15 سنة لكل متهم.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا في 16 مارس الماضي بقيام مجهولين ملثمين بالسطو المسلح على مخزن اقمشه بدائرة قسم أول المحلة، وثوثيق أفراد الحراسة، وسرقة 7 ملايين جنيه من الخزينة وفروا هاربين.
 
وتشكلت فرق بحث من ضباط مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بعد أن امكن تحديد هوية المتهمين من بينهم حارس سابق بالمخزن.
 
تم ضبط الجناة وضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه وتم احالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وامرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات واحالتهم لمحكمة الجنايات، وتحدد جلسة اليوم لنظر اولي جلسات المحاكمة، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

 


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جنايات المحلة

سطو مسلح

ملثمين



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