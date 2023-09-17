اليوم السابع
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المجلس القومي للأجور: زيادة رواتب القطاع الخاص تكون بالتشاور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:22 م
المجلس القومي للأجور: زيادة رواتب القطاع الخاص تكون بالتشاور مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور
كتب محمد شعلان

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أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا، حيث سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور والاعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.
 
وشدد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، على ضرورة تكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، قائلا: يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار ولو قعدنا نزود المرتبات والأسعار تزيد مش هيبقى لها تأثير ايجابي".
 
وتابع: "مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية ولازم الشعب يمسك نفسه عن التجار اللي بيزودوا في الأسعار بدون داعي".
 
وعن امكانية زيادة الاجور في القطاع الخاص، رد قائلا: "أي زيادات للقطاع الخاص من اختصاص المجلس القومي للأجور والمفروض المجلس كان يجتمع قبل نهاية العام عشان مناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة رفعه لـ3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، ولكن الموضوع تطور وما يحدث هو التشاور مع اصحاب الاعمال وليس الزامهم، وشركات القطاع الخاص جزء منهم بيدفع اكثر من الحد الادنى للأجور وفي جزء ظروفه صعبة".
 

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