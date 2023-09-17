المتحدث الإعلامي للدراويش: الإسماعيلي يستقبل الموسم الجديد بحزمة من الإصلاحات

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال أحمد سليمان، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جاء في فترة فارقة من تاريخ النادي، كونه جاء في مطلع المئوية الجديدة للنادي وفي ظل ظروف صعبة.

أضاف، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، لـ "اليوم السابع"، أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يستقبل الموسم الجديد، بحزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، يقدر تلك الظروف ويمضى بخطى واثقة وثابتة، وبقرارات مدروسة لاستعادة مكانة النادي الإسماعيلي، واسعاد جماهيره.

وأكد "سليمان"، أن هذا الأسبوع شهد عددًا من القرارات الإيجابية التي تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح منها، سداد مستحقات جميع اللاعبين عن الأعوام السابقة، وتوقيع برتوكول رعاية طبية مع أحدي المستشفيات وتطوير مظلة الرعاية الطبية لتشمل كافة الفرق الرياضية بالنادي، بالإضافة إلي عقد لقاء موسع مع الجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على مدى جاهزية الفريق، والوقوف على سبل استقراره ورفع الروح المعنوية للاعبين.

وناشد المتحدث الإعلامي جماهير الإسماعيلي الوفية الوقوف خلف الكيان، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد عودة الدراويش إلى المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.