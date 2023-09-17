الكشف على 1044 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 1044مواطنا فى اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية والتى تقام من خلال مبادرة انت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية.

وتفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، القافلة الطبية العلاجية بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، والتى تستهدف عددًا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة يرافقه دكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية ودكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة.

وتابع الدكتور على حطب، خلال جولته توقيع الكشف الطبى على المرضى والتى بلغ اجمالى المترددين عليها باليوم الأول 1044 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسرى الشعراوى وتضم تسع تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصيدلية بها اكثر من 80 صنف دواء يصرف مجاناً، فضلا عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 121 مواطن بعيادة الباطنة و310 حالة بعيادة الأطفال و105 مواطن بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 10 سيدات و47 سيدة بعيادة النساء، و112 بعيادة الجلدية، بالإضافة إلى استقبال عيادة المسالك 64 حالة،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 76 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى.

واطلقت مؤسسة حياة كريمة، فى محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التى يحتاجها المواطنين والتى من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطى، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التى تقام على هامش المبادرة، وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرا فى الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

و تأتى المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة فى الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعى القنطرة غرب.



القافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية (1)



القافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية (2)



القافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية (3)



القافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية (4)