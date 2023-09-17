الصعيد في القلب.. تفاصيل مشروعات خطة التنمية لـ2023/2024 المستهدفة ببني سويف

كتبت إيمان علي

تحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجيه عناية خاصة بمحافظات الصعيد من أجل إحداث طفرة فى التنمية، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات وثروات الصعيد، وذلك لتعويض الإهمال الذى عانى منه فى عقود ماضية.

وخصصت الحكومة بخطتها لعام 2023 / 2024، استثمارات حكومية لمحافظات إقليم شمال الصعيد بقيمة 10.6 مليار جنيه، وتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول، من حيث نصيبها من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد بنسبة 43.4، وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركزالثالث بنسبة 21.7% لتنفيذ مشروعات متعددة، أبرزها استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس ونهو 54 محطة معالجة صرف صحى وإحلال وتجديد محطات وشبكات المياه وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.

ففى مجال خدمات التعليم، تضمنت مشروعات مثل استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإعادة تأهيل، وتجهيز مدارس التعليم الفنى بمحافظات بنى سويف، والفيوم، والمنيا وإعادة تأهيل وتجهيز مبانى المديريات والإدارات التعليمية وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى استكمال آلات ومعدات وتجهيزات الكليات والمنشآت الإدارية القائمة وإنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى والفنى، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس، وفى مجال النقل والتخزين، تضمنت الخطة تنفيذ عدد من المشروعات مثل استكمال إنشاء طريق يربط مدينة بنى مزار بالمنيا بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وتطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل الأمان من خلال تطوير نظم إشارات المرور واستكمال تنفيذ شبكات الطرق وكابلات الاتصالات وتنفيذ البنية الأساسية للتنمية السياحية المتكاملة.

وذكرت الخطة مشروعات التى سيتم تنفيذها فى الصرف الصحى، مثل استكمال مبادرة زيادة الوعاء المائى لنهو 54 محطة معالجة صرف صحى من خلال توسعات فى محطات المعالجة، وإنشاء محطات معالجة جديدة وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى واستكمال تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار واستكمال تنفيذ المشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية).