السيطرة على حريق محدود بمقر الإدارة الصحية فى مدينة إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مبنى الإدارة الصحية بمدينة إسنا، قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولى الإدارة الصحية فى مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد أجزاء المبنى، وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد أصيب شخصين باختناق، إثر حريق نشب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إن البداية كانت بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق لسرعة السيطرة عليه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الأقصر، من إسعاف كلا من "ايمان.ا.ا" 36 عاماً، و"جهاد م. س" 19 عاماً، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق ونقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة بإسنا لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.