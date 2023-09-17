السيطرة على حريق سيارة نشبت بها النيران داخل فرن دهان دوكو في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، حيث تبين أن السيارة كانت داخل فرن دهان دوكو سيارات وحدث ارتفاع بدرجة حرارة الفرن وأدي لاشتعال النيران بجسم السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص نشوب حريق بجسم سيارة ملاكي، أثناء توقفها داخل فرن دهان دوكو سيارات بمنطقة عزبة أبو جرف دائرة المركز، وبسبب ارتفاع درجة حرارة الفرن أدى لاشتعال النيران بجسم السيارة، ما أدي إلى تلف الطلاء الخارجي لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.