الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن وجود إضرابات بمراكز الإصلاح والتأهيل

أكدت الداخلية أنه لا صحة لإدعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكزالإصلاح والتأهيل، حيث لا يوجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.
الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن وجود إضرابات بمراكز الإصلاح والتأهيلالأحد، 17 سبتمبر 2023 03:10 م
شائعات
كتب محمود عبد الراضي
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