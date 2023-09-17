الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات في دمياط وأسوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار"، ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 686 حكم قضائى متنوع.