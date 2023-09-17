الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات في دمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار"، ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 686 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياطضبط 6 قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح، ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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