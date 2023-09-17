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الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات في دمياط وأسوان

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:26 م
الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات في دمياط وأسوان قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  

مديرية أمن أسوان 

ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار"، ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 4 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى  الهيروين ، الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 686 حكم قضائى متنوع. 

مديرية أمن دمياط

ضبط 6 قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح، ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 


مديرية أمن أسوان

مديرية أمن دمياط

مخدرات

سلاح

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