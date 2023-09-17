اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى مطعم بشارع الجيش بالمنصورة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:38 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى مطعم بشارع الجيش بالمنصورة قوات الحماية المدنية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المطاعم بشارع الجيش بمدينة المنصورة، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مطعم بشارع الجيش دائرة قسم ثان.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

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