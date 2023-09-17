الحاجة تحية بعد تناولها الطعام مع الرئيس: كان يوما ولا فى الأحلام.. فيديو

"بعد تعب وشقى العمر كله ربنا عوضنى خير، ربيت 5 من الأولاد والبنات بعد وفاة زوجى وشقيت عليهم".. بهذه الكلمات تحدثت الحاجة تحية عبد العزيز على، من قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، عن سعادتها بجلوسها بجانب الرئيس السيسى خلال لقاء بنى سويف وتناول وجبة الغذاء معه.

وقالت الحاجة تحية، أن الريس تحدث معها عن أحوالها وطلب منه الحديث بتلقائية، مشيره إلى أن زوجها توفى منذ فترة وترك لها خمسة من الأولاد والبنات.

وروت الحاجة تحية عن تفاصيل لقائها بالرئيس السيسى " تحدث معى ببساطة كبيرة وقالى احنا كلنا واحد وانا واحد منكم لكن ربنا قدر انى اكون فى المكان ده"

وأضافت الحاجة تحية، أنها عقب عودتها إلى المنزل وأثناء عودتها فى شوارع القرية استقبلها الأهالى بترحاب يد وخاصة من جيرانها الذين قدموا لها التهنئة.

وتابعت الحاجة تحية: "تعبت وشقيت كتير طول عمرى زوجى توفى وترك لى خمسة من الأولاد والبنات وربنا قدرنى على تربيتهم "

وأكدت الحاجة تحية، أن قرية سدس شهدت الكثير من المشروعات التى تحققت من خلال مبادرة حياة كريمة، مشيره إلى أن القرية تغيرت ملامحها وأصبحت بها كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن.