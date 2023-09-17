الجيش الصومالى: تصفية 30 عنصرا إرهابيا واستعادة السيطرة على منطقتى سرجو ومدج

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أعلن الجيش الصومالى، أن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى استعادة السيطرة على منطقتى سرغو وقدقد التابعتين لمحافظة مدغ، ونجحت - خلال عملية عسكرية - فى تصفية 30 من العناصر الإرهابية، حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التى كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى وإحراق أربع مركبات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن مليشيات الشباب تكبدت خسائر فادحة فى القتال الذى جرى فى منطقة قدقد الواقعة فى ضواحى مدينة (عمارة).

وأعربت الحكومة الصومالية عن امتنانها للدور البطولى الذى قام به السكان المحليون للوقوف إلى جانب الجيش الوطنى للقضاء على الإرهاب الذى يعانى من ضعف شديد .. مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لاستئصال شافة الإرهاب الذى يعمل على زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.