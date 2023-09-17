الجيش الأوكراني: صواريخ روسيا تتخذ مسارا متطورا لتجاوز الدفاعات الجوية

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أعلنت ناتاليا هومينيوك، رئيسة المركز الصحفي لقيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.



وقالت هومينيوك -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "يتم استخدام طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات الاستطلاع. وتطلق الطائرات صواريخ من الجو. وتتخذ الصواريخ مسارا معقدا يتضمن مناورات متعددة"،مضيفة أن العمل القتالي مستمر في اتجاهات مختلفة وما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، لكنها بالفعل إيجابية إلى حد ما.



وبحسب المتحدثة، فقد غيرت الصواريخ اتجاه طيرانها عدة مرات، مشيرة إلى "إنهم يحاولون استنزاف نظام الدفاع الجوي وتجاوزه، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الروسي "هذا الأسلوب من الهجوم، محاولا إيجاد خيارات للمناورة لتكون فعالة قدر الإمكان".