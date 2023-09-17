اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأوكراني: صواريخ روسيا تتخذ مسارا متطورا لتجاوز الدفاعات الجوية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:13 ص
الجيش الأوكراني: صواريخ روسيا تتخذ مسارا متطورا لتجاوز الدفاعات الجوية الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت ناتاليا هومينيوك، رئيسة المركز الصحفي لقيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.


وقالت هومينيوك -في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "يتم استخدام طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات الاستطلاع. وتطلق الطائرات صواريخ من الجو. وتتخذ الصواريخ مسارا معقدا يتضمن مناورات متعددة"،مضيفة أن العمل القتالي مستمر في اتجاهات مختلفة وما زال من السابق لأوانه استخلاص النتائج، لكنها بالفعل إيجابية إلى حد ما.


وبحسب المتحدثة، فقد غيرت الصواريخ اتجاه طيرانها عدة مرات، مشيرة إلى "إنهم يحاولون استنزاف نظام الدفاع الجوي وتجاوزه، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الروسي "هذا الأسلوب من الهجوم، محاولا إيجاد خيارات للمناورة لتكون فعالة قدر الإمكان".


روسيا

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

روسيا واوكرانيا

الوضع فى أوكرانيا

الحرب فى اوكرانيا

الحرب الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة