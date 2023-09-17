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الجزائر.. توقيف الشخص المتسبب فى الحرائق بغابات ولاية بجاية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:00 ص
الجزائر.. توقيف الشخص المتسبب فى الحرائق بغابات ولاية بجاية الجزائر - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الدرك الوطني أوقف السبت الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت ليلة أمس بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

وكشفت قناة "النهار" أن المشتبه به الموقوف يدعى "ت. ر"، ويبلغ من العمر 56 عاما.

هذا ولا يزال محققو الدرك الوطني يشتغلون على قضية الحرائق، فيما أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية في الجزائر إخماد نحو 20 حريق غابات بعدة مناطق بالولاية باستثناء حريق واحد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أكدت مصالح الدرك الوطني، عقب حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في بجاية، أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة في وجه حركة المرور.

وأضافت في بيان: "تبعا للمنشور الذي تمت الاشارة إليه آنفا، والمتعلق بنشوب حريق على مستوى ولاية بجاية، نُعلِم مستعملي الطريق أن كل الطرق المؤدية الى ولاية بجاية مفتوحة في وجه حركة المرور. كما دعت مصالح الدرك الوطني كل مُستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر".


بجايه

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