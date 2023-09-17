التضامن الاجتماعي بالإسكندرية: بحث حالات متضرري انهيار عقار وميل آخر في كرموز

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية، أنه وفقا الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط عقار مكون من اربع طوابق 20 شارع المندرة متفرع من الترام كرموز بنطاق حى غرب، وعلى الفور توجه فريق الاغاثة بالمديرية برئاسة السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، والدكتورة رانيا فياض أخصائى إدارة الحماية بالمديرية، وأمينة رأفت الرائدة الاجتماعية بإدارة غرب الاجتماعية إلى محل البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة تبين أن انهيار العقار رقم 20 مكون من أرضى وأربعة طوابق ـ يقيم به أسرتين،وقد أسفر سقوط العقار عن ميل بالعقار رقم 13 والمكون من ارضى،و9 طوابق ويقيم به 7 أسر، وتم إخلاء العقار من السكان،ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتوجه الأسر المتضررة إلى مدرسة الإخلاص الفكرية المعدة للإيواء العاجل،والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوزيع وجبات وتوفير كل ما يلزم للأسر المتضررة، جارى أعداد الأبحاث الاجتماعية لصرف مساعدات الإعاشة.

كان حى غرب، أعلن انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون إصابات بين المواطنين، واضاف الحى، أن هناك عقار اخر مكون من أرضى وتسع أدوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة ويقطن به خمس أسر حدث بها ميل شديد، وتم نقل السكان إلى المدارس المجاورة.

وواضح حى غرب أن العقار المنهار،خالى من السكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2016، وعقب انهيار العقار أدى إلى حدوث ميل شديد لعقار مجاور مكون من أرضى وتسع ادوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة، ويقطن به خمس أسر، أنه تم إصدار قرار بإخلاء 11 عقار مجاورين إداريا من السكان دون المنقولات لحين هدم العقار المائل.

وأضافت رئيس حى غرب، أنه على الفور تم إنزال السكان من العقارات دون المنقولات لخطورة الإقامة بالعقارات والحفاظ على حياتهم وجارى نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.