اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: نسبة الإنجاز فى مشروعات حياة كريمة بمدينة دمنهور تصل لـ95%

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:00 م
التخطيط: نسبة الإنجاز فى مشروعات حياة كريمة بمدينة دمنهور تصل لـ95% ارشيفية ـ مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساهمت مبادرة حياة كريمة فى تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات كالصرف الصحى والمياه والوحدات الصحية والمدراس والغاز وغيرها من الخدمات.

ويستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

وعن مشروعات حياة كريمة في مدينة دمنهور أوضحت وزارة التخطيط في تقرير لها أن بلغت نسبة التنفيذ في توسعات محطة مياه (عقد 4) بقدرة 51 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 60%، بقرية الأبعادية، وبلغت نسبة الإنجاز في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إضافية 70 ألف م3/يوم بنسبة 80% للأعمال المدنية، والوحدة الاجتماعية بنسبة إنجاز 95%.

وعن المشروعات التي بدأت في دخول الخدمة، أشار التقرير إلى مشروع تأهيل وتبطين ترعة الأبعادية بطول 3.2 كم، ومركز طب الأسرة ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، الذي يضم خدمات (الشهر العقاري، التموين، التضامن الاجتماعي، الوحدة المحلية، السجل المدني)، ومجمع الخدمات الزراعية الذي يضم (وحدة بيطرية،جمعية زراعية، مركز إرشاد زراعي)، ونقطة الإسعاف ووحدة الإطفاء، ومركز الشباب الذي يضم 2 ملعب ومركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، و"كشك كتابك" المزود بساحة للقراءة تستوعب 100 شخص.

وأوضح التقرير أنه تم تطوير مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة بعدد 33 فصل تستوعب 1700 طالب، والمدرسة الإعدادية المشتركة بعدد 22 فصل تستوعب 1250 طالبًا، ومركز الخدمات البريدية، والسوق الذي يضم 21 محل تجاري، فضلاً عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية بالقرية، كما زار الوفد مخبز القرية الذي يعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 27 ألف رغيف يومياً، وموقف القرية الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويستوعب 40 سيارة. 

عن إجمالي مشروعات " حياة كريمة" بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعًا تنمويًا تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيرًا إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز.


مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

وزارة التخطيط

الريف المصرى

نسب انجازحياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

إنفوجراف يكشف نسب إنجاز مشروع حياة كريمة بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:59 م

مشروعات لا تتوقف.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالي مجلس قروي شرشابة فى الغربية.. خطوط جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى.. تركيب شبكات الفايبر لتحسين الخدمة الصوتية وخدمات الإنترنت.. والأهالي: نشاهد إنجازا جديدا كل يوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:00 ص

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:04 ص

كيف حققت حياة كريمة الارتقاء بحياة المرأة فى الريف المصرى؟

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:00 ص

الاهتمام بصعيد مصر… محافظات الجنوب تستحوذ على أكثر من 96% من مبادرة حياة كريمة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة