"الاتصالات": حجم اشتراكات الإنترنت الأرضى يقترب من 12 مليونا

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالإنترنت الأرضي إلى نحو 11.56 مليون اشتراك بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 11.46 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 و10.52 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2022.

وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 70.52% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 69.73% بنهاية مايو 2023 و69.69% بنهاية يونيو 2022.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021، ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021.