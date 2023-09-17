اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:38 م
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الأوقاف: رفع بدل مقارئ الجمهور 100% وبدل التحفيظ 75% بشمال سيناء

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:18 م
الأوقاف: رفع بدل مقارئ الجمهور 100% وبدل التحفيظ 75% بشمال سيناء وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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 قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000)  جنيه بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400)  جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م . 
 
وسيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.
 
يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.

شمال سيناء

وزارة الاوقاف

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الاوقاف



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