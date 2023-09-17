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افتتاح معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل بالجيزة اليوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:26 ص
افتتاح معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل بالجيزة اليوم معرض اهلا مدارس- ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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تفتتح محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.
 
ويطرح المعرض كافة المستلزمات من كشاكيل وكراسات وأقلام وشنط وأحذية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة ومواد غذائية وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.
 
وانطلقت معارض "أهلا مدارس" في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بالمحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يتم توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.
 
 
 

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معرض أهلا مدارس في فيصل

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