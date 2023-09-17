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اعرف طرق الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:00 ص
اعرف طرق الوقاية من حرائق التكييفات بالشقق السكنية حريق _ أرشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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حددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
 
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
 
 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
 
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
 
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
 
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
 
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
 
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
 
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
 
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

تكييفات

حرائق الشقق

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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