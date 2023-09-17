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اعرف أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا مدارس.. إنفوجراف

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:19 م
اعرف أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا مدارس.. إنفوجراف انفوجراف
كتب مدحت وهبة

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تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها فى معارض "أهلا مدارس" لتوفير فى إطار الحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة حيث تشارك الشركة بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
 
ويتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي.
 
كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها.
 
وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو.
 
والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.
 
كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
انفوجراف
انفوجراف

 


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