احتجاجات فى إيطاليا بسبب تغير المناخ والمطالبة بوقف الوقود الأحفورى

فاطمة شوقى

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع عدة مدن أوروبية للاحتجاج على تغير المناخ، والدعم الحكومى للوقود الأحفورى، وطالب المتظاهرون فى حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" فى فيينا الإيطاليا بفرض المزيد من الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ووضع حد لاستهلاك اللحوم.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن المسيرة توقفت أمام البرلمان عندما نظم أعضاء مجموعة "الجيل الأول" اعتصاما.

وفي روما، أمام الكولوسيوم، احتجت مجموعة النهضة الخضراء أيضًا على الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، والذي وصل وفقًا لصندوق النقد الدولي العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 7 مليارات يورو من الدعم.

وأوضح أليسيو بترونيلي، المتحدث باسم جمعية النهضة الخضراء: "نريد أن نطلب من الحكومة الإيطالية والزعماء الدوليين وقف جميع الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري، الذي يعد السبب الأول لتغير المناخ الذي يعاني منه العالم بأسره، هذا الصيف إيطاليا "إنقسمت إلى قسمين بين حرائق مدمرة وفيضانات رهيبة".

وفي لاهاي، قامت الشرطة بإنهاء احتجاجات بمدافع المياه أثناء قيامهم بإغلاق الطريق.

دعت جماعات حماية البيئة إلى تنظيم مظاهرة في نيويورك اليوم الأحد قبيل قمة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن طموح المناخ.

ويزداد المناخ حرارة وجفافًا فى أوروبا، وفقد الكثيرون مصدر رزقهم فى جزيرة رودس اليونانية التى تم إجلاء السياح منها، كما أن الحرائق المدمرة تسبب أضرارا اقتصادية هائلة.

وأكد الخبراء أن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحرارة، ستحدث بشكل متكرر فى أوروبا فى المستقبل. وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ​​ترتفع درجة حرارتها بسرعة كبيرة. التربة المتعطشة للماء والشمس الحارقة هى الظروف المثالية لنشوب الحرائق.