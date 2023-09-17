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إعادة محاكمة طبيب بالجيزة أمام المحكمة التأديبية لتغيبه عن عمله

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:22 م
إعادة محاكمة طبيب بالجيزة أمام المحكمة التأديبية لتغيبه عن عمله مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادي

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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية المتضمن طلب إعادة محاكمة الطبيب المكلف بوحدة منيل شيحة الصحية بالإدارة الصحية لمركز الجيزة والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة.
 
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطبيب اعتبارًا من 4/10/2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف اللوائح والقواعد المنظمة للتغيب عن العمل وخالف أحكام قانون التكليف وذلك بأن انقطع عن عمله المكلف به دون مسوغ قانوني اعتبارًا من 4/10/2004 رغم خضوعه لقانون التكليف بالقرار رقم 200 لسنة 2004.
 
وأوضحت المحكمة، أن نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – قد أرسلت المطعون ضده على عنوانه الثابت بملف خدمته بتكليفه بالحضور إلى سرايا النيابة لسماع أقوله فيما هو منسوب إليه، وقد استلمت شقيقته هذا الإخطار ووقعت بالاستلام، ومن ثم فقد تم إعلان المطعون ضده بالحضور إلى النيابة الإدارية المذكورة على النحو المقرر قانونًا، إلا أنه لم يمتثل، ومن ثم يكون قرار نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – بإحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد صدر وفقًا لصحيح حكم القانون.
 
 
 

تغيب عن العمل

عقوبه تاديبية

الغياب عن العمل

مجلس الدولة



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