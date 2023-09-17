اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:46 م
إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة المطرية بإحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب والبحث عن الآثار.
 
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، يفيظ بقيام 3 عاطلين بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل عقار مملوك لاحدهم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبطهم متلبسين.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إستهداف العقار محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك كون العقار خالى من السكان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

المحاكمة الجنائية

التنقيب عن الآثار

إحالة 3 عاطلين

قسم المطرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة