إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية بإحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب والبحث عن الآثار.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، يفيظ بقيام 3 عاطلين بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل عقار مملوك لاحدهم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبطهم متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم إستهداف العقار محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك كون العقار خالى من السكان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.