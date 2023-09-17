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إحالة سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل فى الجيزة للمحاكمة الجنائية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:51 م
إحالة سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل فى الجيزة للمحاكمة الجنائية سرقة مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب: سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل تقيم في منطقة الجيزة، حال قيامها بتنظيف الشقة ملكها، واتجهت لبيعها فى منطقة الجمالية، وتم ضبطها اثناء عرضها للبيع. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (٢ سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد)، وإعترفت بسرقتهم من مسكن إحدى السيدات مقيمة بالجيز) بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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