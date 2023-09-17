أهالى قرية الرزيقات يرفعون "سارية المولد" لبدء ليالي الاحتفال بمولد رسول الله.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق أهالى نجع أولاد سند فى قرية الرزيقات بحرى بمحافظة الأقصر، فى طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف برفع "سارية المولد" والتى تعتبر إحدى الطقوس للإعلان عن بدء ليالي الاحتفال بالقرآن الكريم والمديح فى حب رسول الله حتى الليلة الختامية فى 12 ربيع الأول.

وفى هذا الصدد يقول الحاج هاشم أبو النجع إبن نجع أولاد سند فى قرية الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت، إنه مع قدوم ليالي الإحتفال يقوم شباب وأطفال القرية بالتجهيز للطقوس على طريقتهم، بجلب سارية معدة خصيصًا ليتم وضعها فى قلب منطقة "الدبة" عبارة عن قطعة أرض واسعة فى قلب النجع، ليراها الجميع من حول القرية كما كان فى السابق ويتم تنظيم ليالي المولد المباركة.

ويضيف هاشم أبو النجع لـ"اليوم السابع"، إنه يحتفل المئات من أبناء القرية سنوياً بالمولد النبوى الشريف فى عدة ليالي تسبق الليلة الختامية التى توافق 12 من ربيع الأول، والتى يتم فيها تنظيم ليالي دينية بالقرآن الكريم ومدح رسول الله وإعداد ولائم الغداء والعشاء بكافة منزل القرية لضيوف الاحتفالات، وفى اليوم التالى لنهاية الإحتفالات يتم تنظيم دورة المولد بشوارع القرية والقرى المجاورة حيث أن دورة المولد النبوي الشريف يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



الأهالى يشاركون فى رفع سارية المولد النبوى



أهالى قرية الرزيقات يرفعون سارية المولد لبدء ليالي الإحتفال بمولد رسول الله