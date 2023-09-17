اليوم السابع
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أمين نقابة المعاشات: الزيادة تتراوح بين 20% و45% خلال عام

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:00 م
أمين نقابة المعاشات: الزيادة تتراوح بين 20% و45% خلال عام إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات
كتب محمد شعلان

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أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أن المعاشات زادت خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 حتى أكتوبر القادم بنسبة تتراوح بين 20% و45%، قائلاً: "هذه الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات ولكن مردودها على الناس مش واضح بسبب التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية المتتالية".
 
وأوضح إبراهيم أبو العطا، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة خففت من معاناة الأزمة العالمية على المواطنين وهذه الاجراءات جعلتنا قادرين على مواجهة التضخم ولولاها لزادت المعاناة علينا.
 
وتابع: قرارات الرئيس السيسي تدل على إدراك حجم الأزمة التي يعاني منها المواطنون والقرارات تواكب الاحتياجات مع الأمل في المزيد الفترة القادمة، وأنا كمواطن مدرك للأزمة، وفي إحساس بنبض الشارع اللي واصل للرئيس وهناك مغرضين ولكن نراهن على وعي الناس، ونحاول توعية الأجيال القادمة ولا نعطي فرصة لأحد بالمتاجرة علينا ويعمل بيننا خصومة.
 

نقابة المعاشات

المعاشات

زيادة المعاشات

برنامج الحياة اليوم

إبراهيم أبو العطا



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