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أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية للمفتى بمناسبة المولد النبوي

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:09 م
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية للمفتى بمناسبة المولد النبوي أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الديار المصرية، بعنوان (الإحتفال بالمولد النبوى الشريف - دروس وعبر).
 
 دارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة  قبل بعثتة كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التى مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على إتباعها والإقتداء بها، وفى ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية على بعض الأسئلة.

الإحتفال بالمولد النبوى الشريف

دار الإفتاء المصرية

أكاديمية الشرطة

ذكرى المولد النبوى الشريف



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