أسعار الخضراوات اليوم.. كيلو البطاطس من 10 إلى 12 جنيها

تواصل الخضراوات استقرارها فى أسواق الجملة، وذلك وفق قائمة أسعار سوق العبور، فقد سجل سعر الفاصوليا من 18 إلى 26 جنيها، والباذنجان البلدى من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والرومى من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 7 إلى 12 جنيها والفلفل الرومى من 18 إلى 34 جنيها والفلفل الصوب بـ14 جنيها والفلفل الحامى من 8 إلى 13 جنيها.

اليوم السابع ينشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر الطماطم من 8 إلى 12 جنيها وسجل سعر البطاطس من 10 إلى 12 جنيها، والبصل بسعر من 14 إلى 19 جنيها، والكوسة من 9 إلى 13 جنيها، بحسب أسعار سوق الجملة.

وتراجع سعر الملوخية إلى 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، والبامية من 5 لـ12 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 24 إلى 30 جنيها.

يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.