أستاذ تغذية يقدم روشتة نصائح لشراء حلوى المولد وفوائد الملبن

كتب محمد صبحى

قدم الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، روشتة كاملة ونصائح للجمهور ل شراء حلوى المولد ، إذ يجب شراء الحلوى من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى، وأن تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة، وأن تكون مغلفة بطريقة جيدة، وأن تكون الحلوى معروضة في فترينات زجاجية نظيفة بعيدا عن ضوء الشمس، كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس.

وأشار أستاذ التغذية، إلى أن الملبن يتكون من السكر والنشا والجيالتين وماء ورد، بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات ومن فوائد الجيالتين أنه يخفف الم المفاصل وتقليل الالتهابات، متابعا وهناك أنواع من حلوى المولد تحتوى على أنواع أخرى من المكسرات مثل الفستقية والبندقية والكاجو وهده تعطى كمية كبيرة من الطاقة ولهذا يجب عدم الاكثاء منها، كما يجب عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدى الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم و تسوس الأسنان .

واستطرد، يفضل أن يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب ممارسة النشاط الرياضي واقلها المشي لاستهلاك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.