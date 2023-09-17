اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"أرصاد" المغرب تحذر: رياح قوية وأمطار رعدية كثيفة مرتقبة اليوم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:47 م
"أرصاد" المغرب تحذر: رياح قوية وأمطار رعدية كثيفة مرتقبة اليوم أمطار - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب، بأن زخات مطرية رعدية قوية مصحوبة بالبرد وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أن هذه الزخات المطرية المصحوبة بالبرد (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من كرسيف وبركان والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وصفرو، ومن المتوقع أن تستمر حتى الحادية عشرة ليلا.

وبحسب المديرية، فإنه يتوقع أيضا، أن تهب رياح قوية مع تطاير الغبار (75 – 85 كلم/س)، بأقاليم جرادة وتاوريرت وفكيك وبولمان.

وعلى صعيد متصل، طالب الناجون من الزلزال، فى نداء أذاعته وسائل إعلام مغربية، بتوفير الخيام بعد أن عرفت المنطقة توافد مساعدات من مواد غذائية وملابس وأغطية وغيرها.

وأشاروا إلى أن المنطقة مقبلة على فترة البرد والثلوج، بينما تفترش الأسر الأرض وتلتحف السماء ولا تجد ما يقيها.

ولا تزال السلطات المغربية بصدد إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فضلا عن إجمالى عدد الأسر المعنية بالتعويض الذى أقرته التوجيهات الملكية فى إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، لكن المؤكد أن هذه الكلفة ستكون ذات أثر بالغ على توازنات النمو الاقتصادى العام وأرقام الناتج الإجمالى للبلاد.

وكان الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار فى العام 2022، ما يعنى أن الخسارة التى سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.


المغرب

طقس المغرب

زلزال المغرب

زلزال الحوز



الموضوعات المتعلقة

المغرب: ناجون من الزلزال يوجهون نداء لتوفير الخيام قبل حلول الشتاء.. فيديو

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:18 م

مصدر مغربى رسمى يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:00 ص

مصر في عون أشقائها.. دراسة تسلط الضوء على مساعدات الدولة خلال الأزمات الطارئة.. التحرك العاجل خلال أزمتى ليبيا والمغرب يؤكد الدور المصرى.. والقاهرة تؤثر دائما مساعدة الدول حال مواجهتها للكوارث والأزمات الطبيعية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 07:00 ص

فاتورة باهظة الثمن.."الجيولوجى الأمريكى": تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال تعادل 8% من ناتج المغرب.. الأمم المتحدة: حصيلة الضحايا المعلنة أقل من العدد الفعلى.. وتضاؤل فرص الإنقاذ.. و60 مليار درهم لإعادة الإعمار

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة