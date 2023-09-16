10 تخصصات مجانا.. قافلة مستقبل وطن تقدم خدمات علاجية لأهالى قرى منيا القمح

الشرقية- فتحية الديب

نظم حزب مستقبل وطن،أمس، قافلة طبية مجانية ، بقرية سنهوا التابعة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية)، وتمكنت القافلة من تقديم العديد من الخدمات الطبية، لقرابة 5 آلاف شخص من الأهالي، تحت رعاية النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي.

وقالت الدكتور زينب فيهم أمين المرأة للحزب بالشرقية، ومدير إداري مجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق، إن القافلة قدمت خدمات يعدد من الأقسام وهي: ( العصبية والنفسية، الصدر_جراحة_مسالك بولية_الأطفال -عظام_ نساء وتوليد - سونار -أنف وأذن وحنجرة_ باطنة _ قلب )، مضيفا بأن عدد المستفيدين وصل لـ5000 مواطن من قرية سنهوا والقري المجاورة وتم الكشف وصرف الأدوية بالمجان.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إنه تم الاتفاق مع أساتذة الطب الجامعي المشاركين بالقافلة، علي ان يتم تحويل الحالات المرضية التي تتطلب متابعة العلاج سواء بالمركز الطبي بعيادات الحزب بمدينة الزقازيق، أو بالتحويل للمستشفيات المختصة، لمتابعة الحالات المرضية اللازمة، وفقا لتقرير الأطباء بالمجان.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، لا سيما بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته بضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي كأحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري بالإضافة إلى الجهد الكبير، التي تقدمه مؤسسة حياة كريمة فيما يتعلق بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب يوميا جميع محافظات مصر، بالتنسيق مع مدريات الصحة.

وأوضح أن أمانة الحزب بمركز منيا القمح برئاسة اللواء محمد جاد، وتحت إشراف النائب محمد سليم امين الحزب بالشرقية ، تابعت كافة التفاصيل الخاصة بهذه القافلة، وكان هناك تعاون كبير من جانب كافة أساتذة الطب المشاركين وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور رمضان نافع، وعدد من أشهر واكفأ الأطباء في مصر كلا في تخصصه.

وأكد عبدالجواد أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في شتى أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم مصر تصريحاته: بأن حزب مستقبل وطن، سيعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من مبادرة جديدة تهم المواطنين في محافظات مصر بالتعاون مع الهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، بجانب تنظيم الندوات اللقاءات الجماهيرية التي تستهدف التوعية والتثقيف السياسي.