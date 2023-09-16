وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مقرأة الواعظات ومجلس الفتوى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم السبت مقرأة الواعظات بمسجد على بن أبي طالب بسموحة بحضور شيخة المقرأة أ.ماجدة محمود يوسف، وعدد من أعضاء المقرأة ومنهم الواعظات إيناس صلاح الدين الخطيب ، محاسن عطية ، أميرة قطب كما شهد فضيلته مجلس الفتوي والإقراء بحضور شيخة المجلس المهندسة بهيرة خير الله الواعظة المعتمدة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه ونشر الدين الوسطي المستنير مع الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وتجويد وفهما مؤكدا أن من واجب الوقت ضرورة التحرك القوي نحو الفضاء الإلكتروني وثمن دور الواعظات القوي في نشر وسطية الدين الإسلامي.