اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير دفاع روسيا يطلع زعيم كوريا الشمالية على قاذفات استراتيجية في كنفيتشي

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:33 ص
وزير دفاع روسيا يطلع زعيم كوريا الشمالية على قاذفات استراتيجية في كنفيتشي زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ

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أطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال زيارته إلى مطار "كنفيتشي" في مدينة فلاديفوستوك، على قاذفات صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت تابعة للقوات الجو فضائية الروسية.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت أن زعيم كوريا الشمالية اطلع أيضا على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية على متن المقاتلة الروسية "ميج-31 إي".

كما تفقد كيم قاذفة الصواريخ الاستراتيجية الأسرع من الصوت من طراز "تو ـ 160" وقاذفة الصواريخ الاستراتيجية ذات المحرك التروبيني من طراز "تو-95 إم إس"، وقاذفة صواريخ أسرع من الصوت بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم3".

 


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