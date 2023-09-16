وزير الرى: تطهير 117 مخر سيل بطول 318 كيلو مترا سنويًا

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إنه يتم سنوياً تطهير 117 مخر من مخرات السيول بأطوال إجمالية 318 كيلو متر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق ، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة .

وأضاف سويلم أن الوزارة قامت بتنفيذ 1470 منشأ للحماية من اخطار السيول ، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت آخرى ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من اخطار السيول فى مخرات مخر سيل اطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة ، وأعمال للحماية من اخطار السيول بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة ، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف ، و 3 عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا ، و 2 عملية بعزبة الشيخ سعيد و وادى الابراهيمى بمحافظة اسيوط ، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج ، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان .

كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ 4 عمليات للحماية من السيول بأسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الاحمر ، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان .