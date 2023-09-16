وزير التعليم يفتتح مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية ومعرض "أهلا مدرستى"

وقام الدكتور رضا حجازى، واللواء محمد الشريف، بافتتاح مجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمية التابع لإدارة شرق التعليمية، والذي يمتد على مساحة 4700 متر مربع، ويتضمن إجمالى عدد الفصول 56 فصل دراسى، لجميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، ويتضمن 8 فصول لمرحلة رياض الأطفال، وعدد 24 فصلا للمرحلة الابتدائية، و12 فصلا للمرحلة الإعدادية، و12 فصلا للمرحلة الثانوية.

وتفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المدرسة، وقاعة التربية الفنية واستعرضا أيضا أعمال الطلاب الفنية أثناء حضورهم مركز تنمية القدرات الصيفى، وأشاد الوزير بأعمال الطلاب من رسومات، ولوحات، والرسم على المعادن، وحث الوزير الطلاب على الاستمرار فى ممارسة هوايتهم وتنمية مهاراتهم الفنية.

كما افتتح الوزير ومحافظ الإسكندرية معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة الشهيد حسام السيد بهى الثانوية بنات التابعة لإدارة وسط التعليمية، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة لتقديم مستلزمات المدارس لأبناء المحافظة بسعر مخفض.

وتفقد الوزير والمحافظ أركان المعرض والذى يتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الزى المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية من كشاكيل وكراسات وأقلام ومساطر وغيرها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر الجملة.

وفى نفس السياق، تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية الركن الخاص بالمشاركة المجتمعية والذى يقدم الأدوات المدرسية مجانا للطلاب غير القادرين، حيث أثنى الوزير على هذه المبادرة، لمساعدة أبنائنا الطلاب والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة، والرسومات، والمشغولات اليدوية، والتريكو.

واستعرض الوزير والمحافظ الأعمال الفنية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وأشاد الوزير بهذه الأعمال ووجه الوزير بتشجيع هؤلاء الطلاب ودعمهم و تنمية هوايتهم.

وأثنى الوزير أيضا على أعمال الطلاب المشاركين في المعرض وجهودهم، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لخدمة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه وجه بإقامة المعرض بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وعقب ذلك تفقد الوزير والمحافظ أحد قاعات مجموعات الدعم بالمدرسة أثناء تلقى طلاب الصف الأول الثانوى محاضرة لمادة اللغة العربية، وتحاور الوزير مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من هذه المجموعات، مؤكدا أنه يتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين المتميزين لهذه المجموعات، بجانب شرحهم فى القنوات التعليمية، والمنصات، حرصا على مصلحة الطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.