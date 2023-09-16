وزير التعاون الدولي تتفقد الجناح المصري بقمة الحزام والطريق بهونج كونج

كتب محمد أسعد

• وزيرة التعاون الدولي: انضمام مصر لتجمع البريكس وعضوية بنك التنمية الجديد يعزز التعاون بين دول الجنوب ويحقق التكامل في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية

• مبادرة الحزام والطريق تدفع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

خلال زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق ، التي عقدت تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، واستعدادًا لإقامة قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري الذي أقامته القنصلية المصرية بهونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك رفقة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

لقاءات وسائل الإعلام:

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية المشاركة في القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات في مجال الموانئ استجابة للأولويات الوطنية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق بهونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل بمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتة إلى التكامل بين اهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات التي تدفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.

في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء على مستوى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية، مضيفة أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتحدثت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، لوسائل الإعلام الصينية، حول لقاءاتها واجتماعاتها ضمن فعاليات قمة هونج كونج، لاسيما لقاءها مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، جون لي، ودعوتها له والمستثمرين ومجتمع الأعمال لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أشارت إلى المباحثات التي لدفع العلاقات مع هونج كونج، المركز المالي العالمي، لدفع جهود التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف خلال سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.