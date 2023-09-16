اليوم السابع
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وزارة الاتصالات: 11.82 مليون اشتراك بالهاتف الأرضى

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:00 م
وزارة الاتصالات: 11.82 مليون اشتراك بالهاتف الأرضى وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف الأرضي إلى 11.82 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 11.53 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 و11.28 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2022.

وبلغ إجمالي سعة السنترالات 21.24 مليون خط بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ21.89 مليون خط بنهاية يونيو 2022.

وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.1% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ11.78% بنهاية مايو 2023 و10.78% بنهاية يونيو 2022.

وجاء مشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% عدد المشتركين تجاري 8% عدد المشتركين بالمنازل 90%.

 

 


التليفون الأرضي

الهاتف الثابت

وزارة الاتصالات

الاقتصاد



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