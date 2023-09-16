هيقوى مناعتك ويساعدك تخس.. فوائد ماء الكركم لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

الكركم واحد من أبرز التوابل التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما يعتبر ماء الكركم من أكثر الطرق العلاجية التي كانت تستخدم قديما، وحسب ما ذكره موقع Health Site يشتهر ماء الكركم بعلاج جميع مشاكل الجلد والوقاية منها، لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد في علاج مجموعة واسعة من الأمراض عند تناوله على معدة خاوية في الصباح.

ومن فوائد ماء الكركم على صحتك:



1. تحسين الهضم

عند تناوله على معدة فارغة، يمكن لماء الكركم أن يعالج بشكل فعال مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة ومتلازمة القولون العصبي.

2. تعزيز فقدان الوزن

يساعد مشروب ماء الكركم في إنقاص الوزن، لأنه يسهم في سرعة حرق الجسم للدهون.

3. تقوية جهاز المناعة

لزيادة المناعة بعد المرض ينصح الخبراء بشرب ماء الكركم على معدة خاوية لعدة أيام متتالية.

4. تقليل الالتهاب

بفضل محتواه الغني بمضادات الالتهاب والأكسدة يقلل ماء الكركم بشكل كبير من أي التهاب يمكن أن يعاني منه الجسم.

5. علاج الاضطرابات الأيضية

يسهم تناول ماء الكركم بشكل متكرر في تحسين مستويات الكولسترول والسكري وضغط الدم، يوصي الخبراء بالمداومة على تناول ماء الكركم على معدة خاوية لمن يشكون من أي نوع من الاضطرابات الأيضية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو السمنة أو مرض السكري.

6. تقليل أعراض الجيوب الأنفية

عند تناوله ساخنًا في الصباح سيساعد ماء الكركم على تقليل أعراض نزلات البرد والسعال كما يساعد في تقليل الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية.

7.تنشيط المخ

يلعب ماء الكركم دورًا مفيدًا أيضًا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز العصبي ويؤدي إلى تنشيط الدماغ وتحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعي.