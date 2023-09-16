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نقيب المهن الزراعية: قرارات الرئيس السيسى انتصار لصغار المزارعين

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:15 م
نقيب المهن الزراعية: قرارات الرئيس السيسى انتصار لصغار المزارعين الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية
محمد شعلان

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أكد الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من بني سويف المتعلقة بدعم المزارعين هي انتصار للفلاح المصري لأن الفلاح وخصوصا صغار المزارعين هم الذين يعملون في كل الظروف المناخية القاسية.
 
وأوضح سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قرارات الرئيس انتصار لصغار المزارعين الذين يعانون من قروض في البنك الزراعي، قائلا: "لما الرئيس يأخذ قرارا بإعفائهم من القروض قبل بداية يناير هذا يقع في مصلحتهم، وتم اعفائهم وهذا في مصلحة الفلاح المصري الاولى بالرعاية".
 
وأشار سيد خليفة، إلى أن مشروعات حياة كريمة في الصعيد وبني سويف يستفيد منها الفلاحين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن ما يحدث من مشروعات يخدم المزارعين لتقديم المزيد من التطور الزراعي.

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