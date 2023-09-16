اليوم السابع
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نقيب التمريض: قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور سيخدم 300 ألف ممرض

السبت، 16 سبتمبر 2023 04:49 م
نقيب التمريض: قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور سيخدم 300 ألف ممرض الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حرصه الشديد لتحسين أحوال المصريين، خاصة بعد القرارات التى وجه بها سيادته اليوم لرفع الأعباء على كاهل المواطنين.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك القرارات ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.

وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بعدد من القرارات تمثلت فى :

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.


نقيب التمريض

كوثر محمود

الحد الادنى للاجور

المعاشات

تكافل وكرامة

بنى سويف



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