طلب أحد المواطنين بإحدى قرى بنى سويف، التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، ليوافق الرئيس السيسي على طلبه، وقال المواطن: "ما نتحرمش منك يا ريس، ده شرف كبير لى.. أنت بركتنا وبركة البلد".
مواطن يطلب التقاط صورة مع الرئيس السيسي.. ويهتف: "ما نتحرمش منك يا ريس"السبت، 16 سبتمبر 2023 01:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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