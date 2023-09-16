مواطن يطلب التقاط صورة مع الرئيس السيسي.. ويهتف: "ما نتحرمش منك يا ريس"

كتب أحمد عرفة

طلب أحد المواطنين بإحدى قرى بنى سويف، التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، ليوافق الرئيس السيسي على طلبه، وقال المواطن: "ما نتحرمش منك يا ريس، ده شرف كبير لى.. أنت بركتنا وبركة البلد".