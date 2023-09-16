مواطن من الغربية: الرئيس حقق طفرة فى كافة القطاعات واحنا معاه فى الانتخابات

وقال:" كمصريين نرى أن بلادنا تتطور للافضل من مدن جديدة وطفرة فى مشروعات المدن السكنية والإسكان الاجتماعى ومشاريع اقتصادية كبيرة، موضحا أن مصر تعيش فى حالة من الأمن والاستقرار والاتزان، وأننا سنقف خلف الرئيس لاستكمال ما حققه من إنجازات.