مواطن من الغربية: الرئيس حقق طفرة فى كافة القطاعات واحنا معاه فى الانتخابات

أعلن أشرف خليل من أبناء محافظة الغربية، عن دعمه وتأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة نظرا لما قدمه للبلاد من نهضة اقتصادية كبيرة وطفرة على مستوى القطاعات المختلفة فى الصحة والتعليم والاقتصاد، بما كان له آثرا إيجابيا فى تقدم الدولة ووضعها فى مصاف الدول الكبرى.
وقال:" كمصريين نرى أن بلادنا تتطور للافضل من مدن جديدة وطفرة فى مشروعات المدن السكنية والإسكان الاجتماعى ومشاريع اقتصادية كبيرة، موضحا أن مصر تعيش فى حالة من الأمن والاستقرار والاتزان، وأننا سنقف خلف الرئيس لاستكمال ما حققه من إنجازات.
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