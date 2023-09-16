مواطن سوهاجى: الرئيس يسعى دائما لإسعاد المواطنين وقرارات اليوم في صالح كل الفئات

سوهاج محمود مقبول

أكد زين عبدالحكم مدرس من محافظة سوهاج أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظات مصر المختلفة دائما ما تكون ورائها أخبار مبهجة واليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف كانت هناك قرارات هامة جدا هذا أن دل فإنما يدل على تقدير الرئيس لمحافظات الصعيد خاصة أن تلك القرارات جاءت كلها في صالح كل طوائف المجتمع.

وأشاد زين بتلك القرارات لأن تلك القرارات قائلا أنها أسعدت كل الشعب المصرى بكل طوائفه العاملين بالدولة في لقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال أصحاب المعاشات وأصحاب معاشات تكافل وكرامه والمتعثرين بالبنك الزراعى وخاصة زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات وحد أدنى 4000 جنيه لموظف الدرجة السادسة هذه القرارات كلها أسعدت كل بيت في مصر مزارعين وعاملين وأصحاب معاشات.

وأشار زين أن ما صدر اليوم من قرارات للرئيس أفضل ما يقال عنها أنها في الجول وأثيتت أن الشعب بمختلف طوائفه في عقل وقلب الرئيس لا يترك مناسبة أو فرصة يتمكن من إسعاد الشعب المصرى إلا ويفعل هذا الأمر وطبقا للتقارير الخاصة بالخبراء الاقتصاديين فمصر تسير نحو الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة.