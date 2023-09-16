مواطن سكندري: انتخاب الرئيس السيسي فى صالح الدولة والمواطن لاستكمال مسيرة البناء

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قال أحمد حسين من محافظة الإسكندرية، أنه لا بد من التكاتف في الانتخابات المقبلة، لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة مقبلة، وذلك من أجل استمرار مسيرة البناء والعطاء واستكمال المشروعات القومية على أرض الواقع.

وأضاف أحمد حسين ، لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى القيادة وهو يعمل من اللحظة الأولى من أجل تقدم الدولة، لتواكب الدول المتقدمة وجعل مصر تحتل عدة مراكز في مجالات مختلفة، وأيضا استكمالا للمشروعات القومية التي تخدم جميع فئات المجتمع في أنحاء ربوع مصر.

وأكد أحمد حسين أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي ، تجني ثمار البناء ، وأدعو المواطنين إلى النزول في الانتخابات المقبلة ، بأعداد كبيرة من أجل البلد ومن أجل استمرار ما تشهده الدولة في شتي المجالات الصناعية والتجارية والزراعية ، والعلمية ، ولذلك ادعم وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.