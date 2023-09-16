مقتل شخص تعرض لاعتداء بسكين خلال مشاجرة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين شخصين بمنطقة الهرم، انتهت بمقتل أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بمنطقة الهرم، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية مرتكب الجريمة، وبضبطه اعترف بقتل المجني عليه، وتوصلت التحريات أن خلافا بين المتهم والمجني عليه، أدى لتشاجرهما، وإصابة القتيل مما أسفر عن مقتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.