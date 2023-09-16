مع بدايات الخريف.. استشارى عيون يوضح كيف تحمى عينيك من الحساسية

كتبت إيناس البنا

تتعرض العين للعديد من المشاكل خاصة وقت تغير الفصول وحالة الطقس، ومن أشهر المشاكل التى تتعرض لها العين الحساسية والجفاف بسبب من كثرة الأتربة وانخفاض الرطوبة التى تتسبب فى العديد من المشاكل الخاصة بالعين.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب و جراحة العين جامعة بنها، أن العين تتأثر كثيرا وقت تغير الفصول خاصة عند دخول فصل الخريف الذى يصاحبه وجود الأتربة والعواصف فى بعض الأحيان، التى تتأثر بها العين وتسبب حساسية قد تصل درجاتها فى بعض الأحيان إلى الشديدة والتى تتطلب تدخلا طبيا فوريا.

وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون لـ " اليوم السابع"، تحدث حساسية العين بشكل عام بسبب تطاير حبوب اللقاح والجراثيم التى تحملها الرياح، وعندما تلمس عينك فإنها تؤدى إلى أعراض تشمل احمرار العين والدموع وسيلان وعطس وحكة في العين والأنف، وقد تؤدي ردود الفعل التحسسية أيضًا إلى الالتهاب وحالات أكثر خطورة من عدوى العين.

وأشار أن هذه الأعراض تصاحبها فرك العين المستمر مع دعكها بطريقة غير صحيحة مما يتسبب فى زيادة حساسية العين الأمر الذى يتطلب إعطاء قطرات للعين خاصة بالحساسية لتهدئة وضع العين وتجنب المضاعفات، موضحا أنه فى بعض الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر تدخل طبى لاحتياج المريض أدوية خاصة بالحساسية مع القطرات المناسبة للحالة لتجنب إصابة العين بعدوى شديدة.